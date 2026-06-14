В США разбился самолёт с парашютистами, погибли 12 человек

Трагедия произошла в небе над американским штатом Миссури. Легкомоторный самолёт, на борту которого находились любители парашютного спорта, рухнул на землю недалеко от города Батлер. Погибли все люди, находившиеся на борту. Всего жертвами катастрофы стали 12 человек, включая пилота. Эту информацию передал телеканал CNN.