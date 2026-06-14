В США разбился самолёт с парашютистами, погибли 12 человек

Самолёт с парашютистами упал в США. Видео © X / Francisco Cunha.
Катастрофа случилась в воскресенье утром. На тот момент воздушное судно только взлетело из местного аэропорта. На его борту находились 11 парашютистов и один пилот. Внезапно самолёт резко сменил курс и упал в районе шоссе. Никто не выжил.
Известно, что частный лайнер поднялся в воздух в аэропорту Батлера. Затем он по неизвестной причине развернулся. Сразу после этого машина рухнула рядом с дорогой. Власти пока не называют причины произошедшего.
Ранее в Рио-де-Жанейро произошло столкновение двух вертолётов, жертвами которого стали шесть человек. По словам очевидцев, столкновение произошло прямо в воздухе. Обстоятельства и возможные причины катастрофы выясняются.
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