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Александр Бастрыкин затребовал доклад о банде подростков, избившей пермяков

Ему расскажут о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о банде подростков, избивших пермяков предметами, похожими на металлические прутья и цепи, рассказали в Информационном центре СК России.

Речь идёт о нападении группы несовершеннолетних на двоих взрослых пермяков, которое произошло утром 14 июня вблизи перекрёстка улиц Революции и Островского в Перми. О случившемся очевидцы рассказали в телеграм-канале «Наша Пермь». Мужчины стояли у точки общепита и разговаривали, когда к ним внезапно подбежала компания из 5−7 подростков в возрасте примерно 15−17 лет. У некоторых в руках были металлические предметы. Пермяки попытались уйти, но подростки догнали их и начали жестоко избивать. Одного сбили с велосипеда. Как передаёт «КП-Пермь», в итоге, мужчинам удалось убежать.

Пострадавшие сразу же обратились за медпомощью. Одному из них наложили швы на руки и отпустили домой. Второй находится в больнице с травмами лица. Жертвы нападения подали заявление о нападении в полицию. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и обо всех установленных обстоятельствах», — добавили в Информационном центре СК РФ.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после жестокого избиения пермяков подростками проверку также начала региональная прокуратура.