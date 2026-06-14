Александр Бастрыкин затребовал доклад о банде подростков, избившей пермяков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о банде подростков, избивших пермяков предметами, похожими на металлические прутья и цепи, рассказали в Информационном центре СК России.
Речь идёт о нападении группы несовершеннолетних на двоих взрослых пермяков, которое произошло утром 14 июня вблизи перекрёстка улиц Революции и Островского в Перми. О случившемся очевидцы рассказали в телеграм-канале «Наша Пермь». Мужчины стояли у точки общепита и разговаривали, когда к ним внезапно подбежала компания из 5−7 подростков в возрасте примерно 15−17 лет. У некоторых в руках были металлические предметы. Пермяки попытались уйти, но подростки догнали их и начали жестоко избивать. Одного сбили с велосипеда. Как передаёт «КП-Пермь», в итоге, мужчинам удалось убежать.
Пострадавшие сразу же обратились за медпомощью. Одному из них наложили швы на руки и отпустили домой. Второй находится в больнице с травмами лица. Жертвы нападения подали заявление о нападении в полицию. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и обо всех установленных обстоятельствах», — добавили в Информационном центре СК РФ.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после жестокого избиения пермяков подростками проверку также начала региональная прокуратура.