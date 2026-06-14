Александр Бастрыкин затребовал доклад о банде подростков, избившей пермяков

Речь идёт о нападении группы несовершеннолетних на двоих взрослых пермяков, которое произошло утром 14 июня вблизи перекрёстка улиц Революции и Островского в Перми. О случившемся очевидцы рассказали в телеграм-канале «Наша Пермь». Мужчины стояли у точки общепита и разговаривали, когда к ним внезапно подбежала компания из 5−7 подростков в возрасте примерно 15−17 лет. У некоторых в руках были металлические предметы. Пермяки попытались уйти, но подростки догнали их и начали жестоко избивать. Одного сбили с велосипеда. Как передаёт «КП-Пермь», в итоге, мужчинам удалось убежать.