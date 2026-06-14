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Под Ростовом житель Пензы пробрался в чужой дом и украл телефоны

Под Ростовом задержали подозреваемого в краже.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовской области в отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее дома пропали два мобильных и сорок тысяч рублей. Как выяснили полицейские, вор пробрался в помещение, разбив окно. Его личность быстро установили, вскоре подозреваемого задержали и доставили в отдел.

Оказалось, что кражу совершил житель Пензы, который находился в федеральном розыске.

— Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.

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