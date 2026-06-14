Под Ростовом житель Пензы пробрался в чужой дом и украл телефоны

В Новочеркасске Ростовской области в отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее дома пропали два мобильных и сорок тысяч рублей. Как выяснили полицейские, вор пробрался в помещение, разбив окно. Его личность быстро установили, вскоре подозреваемого задержали и доставили в отдел.