Певец Оливер Три погиб при крушении вертолётов в Бразилии

С Оливером, который пару дней назад с успехом дал концерт в Сан-Паулу, на борт сел и аргентинский видеоблогер Гаспар Прим (Gaspi). У парня — армия в почти 7,5 млн фанатов, которые сейчас не верят своим глазам. Второй винтокрылый аппарат пилотировал Чарльз Марсийак — легенда местной авиации, у которого, по словам друзей, «были закрыты все возможные риски». Однако против грубой силы и секундного просчёта даже его опыт оказался бессилен: все шесть человек на двух бортах погибли мгновенно.