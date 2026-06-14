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Певец Оливер Три погиб при крушении вертолётов в Бразилии

Южноамериканское турне артиста Оливера Три с 20 миллионами подписчиков закончилось на дымящемся пустыре в Рио-де-Жанейро. Всемирно известный певец и автор хитов погиб при лобовом столкновении двух вертолётов. Катастрофа произошла днём 14 июня.

Источник: Life.ru

С Оливером, который пару дней назад с успехом дал концерт в Сан-Паулу, на борт сел и аргентинский видеоблогер Гаспар Прим (Gaspi). У парня — армия в почти 7,5 млн фанатов, которые сейчас не верят своим глазам. Второй винтокрылый аппарат пилотировал Чарльз Марсийак — легенда местной авиации, у которого, по словам друзей, «были закрыты все возможные риски». Однако против грубой силы и секундного просчёта даже его опыт оказался бессилен: все шесть человек на двух бортах погибли мгновенно.

Крушение вертолётов, при котором погиб певец Оливер Три. Видео © X/Mariano Osorio.

Оливер Три, напомним, только разгонял мировой тур: 1 июля он должен был выйти на сцену в Лиссабоне, чтобы начать европейскую часть.

Ранее Life.ru писал, что в американском Миссури легкомоторный самолёт с парашютистами просто развернулся и упал у шоссе. Тогда тоже не выжил никто из 12 человек.

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