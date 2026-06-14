ПВО за семь часов уничтожила 104 украинских беспилотника над Россией

Также российские силы ПВО работали над акваториями Азовского и Чёрного морей, где были уничтожены беспилотники противника.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. В результате один человек погиб и двое пострадали.
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