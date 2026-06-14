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За семь часов над Россией сбили 104 беспилотника

Средства ПВО с 14:00 до 21:00 мск над Россией сбили 104 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морем.

Средства ПВО с 14:00 до 21:00 мск над Россией сбили 104 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морем.

Оперативный штаб Белгородской области сообщил об одном пострадавшем от атак ВСУ. В трех округах региона были повреждены фасады зданий, автомобили, спецтехника и грузовые машины. Над Брянской областью уничтожили 35 БПЛА, передает региональный оперштаб. С начала суток на подлете к Москве сбили пять дронов. Губернатор Калужской области Владислав Шапша днем писал о пяти уничтоженных БПЛА.

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