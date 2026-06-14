Минчанка пыталась продать свои «Необычные кошмары», но потеряла деньги

После размещения объявления с ценником 80 рублей на популярной торговой площадке 20-летняя минчанка получила сообщение от потенциального покупателя. Поскольку тот представился иногородним, встал вопрос о доставке товара. Им де была предложена транспортная компания. Оставалось только перейти ссылку от собеседника, ввести на открывшемся сайте свои личные данные, реквизиты банковской карты, а потом и SMS код для подтверждения.