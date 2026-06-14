Минчанка пыталась продать свои «Необычные кошмары», но потеряла деньги

Минчанка пыталась продать коллекционную фигурку из серии «Необычные кошмары» в интернете, но оказалась без денег. Об этом рассказала милиция белорусской столицы.
После размещения объявления с ценником 80 рублей на популярной торговой площадке 20-летняя минчанка получила сообщение от потенциального покупателя. Поскольку тот представился иногородним, встал вопрос о доставке товара. Им де была предложена транспортная компания. Оставалось только перейти ссылку от собеседника, ввести на открывшемся сайте свои личные данные, реквизиты банковской карты, а потом и SMS код для подтверждения.
Итог — списание со счета 360 рублей и возбуждение уголовного дела за мошенничество.
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А российский путешественник Федор Конюхов назвал самый важный для него белорусский город, благодаря которому он стал академиком. И это не Минск.