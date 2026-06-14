Во Владимирской области отменили беспилотную опасность

ВЛАДИМИР, 14 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности сняли на территории Владимирской области. Об этом сообщается в канале «РСЧС Владимирская область» в «Максе».
«Отбой беспилотной опасности во Владимирской области», — говорится в сообщении.
Эту информацию сообщили в РСЧС региона.
ВЛАДИМИР, 14 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности сняли на территории Владимирской области. Об этом сообщается в канале «РСЧС Владимирская область» в «Максе».
«Отбой беспилотной опасности во Владимирской области», — говорится в сообщении.