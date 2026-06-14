Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мордовии отменили беспилотную опасность

Эту информацию сообщили в правительстве республики.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности снят на территории Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«Отбой сигнала “Беспилотная опасность” на территории Мордовии», — говорится в сообщении.