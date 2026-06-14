В Мордовии отменили беспилотную опасность

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности снят на территории Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.
«Отбой сигнала “Беспилотная опасность” на территории Мордовии», — говорится в сообщении.
Эту информацию сообщили в правительстве республики.
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности снят на территории Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.
«Отбой сигнала “Беспилотная опасность” на территории Мордовии», — говорится в сообщении.