Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Самаре охватил 300 квадратов, горят квартиры со второго по четвёртый этаж

Квартиры первого подъезда со второго по четвёртый этаж горят в Самаре, где ранее прогремел взрыв газа. Спасатели локализовали возгорание. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Эту информацию передали в региональном управлении МЧС.

Источник: Life.ru

«Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, происходит горение квартир 1-го подъезда со 2-го по 4-й этаж», — сообщает МЧС.

По предварительным данным спасателей, никто не погиб.

Для жителей дома организовали пункт временного размещения. Он работает на базе школы № 163. Глава администрации Советского района городского округа Самара Вадим Бородин сообщил, что специалисты сейчас выясняют причины произошедшего.

По информации властей, огонь начался с магазина. Затем пламя перекинулось на другие торговые помещения первого этажа. После этого загорелись жилые квартиры на верхних уровнях здания.

Известно, что при взрыве газа и пожаре в Самаре пострадали пять человек, включая двоих детей. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии. В прокуратуре региона уточнили, что в здании взорвался бытовой газ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше