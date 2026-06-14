В Рязанской области отменили беспилотную опасность

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменили на территории Рязанской области. Об этом сообщается в канале «РСЧС Рязанская область» в «Максе».
«Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области», — говорится в сообщении.
Эту информацию сообщили в РСЧС региона.
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменили на территории Рязанской области. Об этом сообщается в канале «РСЧС Рязанская область» в «Максе».
«Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области», — говорится в сообщении.