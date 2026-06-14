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В аэропорту Сочи задерживаются около 40 рейсов из-за ограничений

В аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилёт порядка 40 самолётов. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводили 14 июня несколько раз. Задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилёт около 40 самолётов, следует из данных онлайн-табло.

14 июня в аэропортах Кубани из соображений безопасности несколько раз вводили ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

На вылет из Сочи задерживаются 18 рейсов, в том числе в Санкт-Петербург, Москву и Казань. На прилёт — 19 рейсов. Ещё 11 рейсов отменены. Южная транспортная прокуратура следит за оказанием услуг пассажирам. В аэропорту организованы мобильные приёмные.

Ранее 60 рейсов задерживаются в аэропортах Кубани после снятия ограничений.