В аэропорту Сочи задерживаются около 40 рейсов из-за ограничений

В аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилёт около 40 самолётов, следует из данных онлайн-табло.
14 июня в аэропортах Кубани из соображений безопасности несколько раз вводили ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
На вылет из Сочи задерживаются 18 рейсов, в том числе в Санкт-Петербург, Москву и Казань. На прилёт — 19 рейсов. Ещё 11 рейсов отменены. Южная транспортная прокуратура следит за оказанием услуг пассажирам. В аэропорту организованы мобильные приёмные.
Ранее 60 рейсов задерживаются в аэропортах Кубани после снятия ограничений.