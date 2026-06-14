В аэропорту Сочи задерживаются около 40 рейсов из-за ограничений

На вылет из Сочи задерживаются 18 рейсов, в том числе в Санкт-Петербург, Москву и Казань. На прилёт — 19 рейсов. Ещё 11 рейсов отменены. Южная транспортная прокуратура следит за оказанием услуг пассажирам. В аэропорту организованы мобильные приёмные.