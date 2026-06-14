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В Новгородской области отменили опасность БПЛА

Жителей призвали не приближаться к обломкам при их обнаружении.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Беспилотную опасность отменили в Новгородской области. Об этом сообщает РСЧС по региону.

«Экстренная информация РСЧС: Отбой беспилотной опасности в Новгородской области. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112», — указано в сообщении.

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