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Компания девочек 12−15 лет подверглась нападению во дворе дома в Сургуте: мужчина устроил слежку за школьницами

Прокуратура начала проверку инцидента с нападением на школьниц в Сургуте.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ханты-Мансийского автономного округа произошел громкий скандал. Мужчина в Сургуте организовал слежку за компанией школьниц. Он напал на девочек 12−15 лет во дворе дома. Прокуратура начала проверку происшествия, подробно пишет «КП-Югра».

Известно, что мужчина следил за девочками из окна, а потом вышел на улицу. Незнакомец разозлился из-за шума во дворе и стал швырять в школьниц камни. Затем мужчина применил к девочкам силу. Одна из них получила травмы.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.

В Петербурге агрессивный мужчина пытался проникнуть в одну из квартир вечером 10 июня. Между ним и жильцом развязался конфликт. Агрессор ударил ножом в живот мужчину в парадной на Лиговском проспекте. Пострадавшего увезли в больницу.