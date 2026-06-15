В Заинске мужчина пострадал при возгорании паров бензина

Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС России по Республике Татарстан, огонь охватил моторную лодку и потолочное перекрытие кирпичного гаража. Очаг возгорания распространился на площади в шесть квадратных метров.
Вследствие данного происшествия пострадал шестидесятилетний мужчина. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ожогами тела, классифицированными как ожоги второй степени.
Согласно предварительным данным, первопричиной инцидента послужило несоблюдение требований пожарной безопасности в процессе использования электроприборов бытового назначения.
В сообщении уточняется, что владелец плавсредства переливал бензин, одновременно используя шуруповёрт. В результате произошло возгорание паров бензина.