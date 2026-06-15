В Японии задержали пьяных военных США за нападение и незаконное проникновение

В Окинаве под стражу попал 21-летний служащий учебного центра Корпуса морской пехоты США. Его подозревают в незаконном и беспричинном проникновении в общий коридор многоквартирного дома, где военный начал звонить в двери квартир. В отличие от первого задержанного, этот американец полностью признал свою вину.