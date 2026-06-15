Свердловский омбудсмен: общество не смогло простить снос киосков в Екатеринбурге

Татьяна Мерзлякова добавила, что действия властей Екатеринбурга не сочетаются с их самопрезентацией. «Я вижу, что мэр позиционирует себя в качестве человека, который работает с людьми. И в то же время, возможно, он не досмотрел, кто-то его убедил принять решения, которые привели к недовольству горожан, что с ними не пообщались», — пояснила она.