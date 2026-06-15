В Сочи отменили опасность атаки БПЛА

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА снята на территории Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет!» — написал он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше