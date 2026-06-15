В Севастополе бойцовые собаки покусали шестилетнюю девочку

По словам матери, неизвестный мужчина выгуливал двух собак бойцовой породы без поводка и намордников. Оба пса набросились на ее младшую дочь и покусали ее за лицо и предплечье. Ребенка с мамой забрала «скорая». Жизни девочки ничего не угрожает.