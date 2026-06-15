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В Севастополе бойцовые собаки покусали шестилетнюю девочку

Хозяин напавшей на шестилетнюю девочку бойцовской собаки в Севастополе объяснил агрессию животного отобранной у питомцев игрушкой.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе бойцовские собаки напали на шестилетнюю девочку, полиция нашла владельца пса. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Крым».

Инцидент произошел днем 12 июня в парке на улице Николая Музыки. Мама девочки вместе с подругой и ее восьмилетним сыном гуляли в сквере. Дети катались на самокатах, а женщины отлучились в кафе. Услышав детский крик, они сразу вернулись.

По словам матери, неизвестный мужчина выгуливал двух собак бойцовой породы без поводка и намордников. Оба пса набросились на ее младшую дочь и покусали ее за лицо и предплечье. Ребенка с мамой забрала «скорая». Жизни девочки ничего не угрожает.

Полиция установила владельца собак: им оказался 51-летний местный житель. Мужчина пояснил, что в тот день гулял с дочерью, ровесницей пострадавшей, и двумя псами породы боксер. Его дочь познакомилась с девочкой, которая отобрала у собак игрушку. Сам хозяин в этот момент отвлекся — пил пенное.

В отношении владельца составили административный протокол. Материалы передадут в Главное управление ветеринарии Севастополя для привлечения к ответственности. Семью мужчины могут поставить на профилактический учет. Полиция продолжает проверку.

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