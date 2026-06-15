Число погибших от Эболы в Конго возросло до 181, заражённых — до 782

Ранее руководитель отдела эпидемиологии Всемирной организации здравоохранения Оливье ле Полен заявил, что реальные масштабы распространения лихорадки Эбола на востоке Конго значительно превышают официальные цифры. По данным местного правительства, вспышка началась 15 мая. К тому моменту в стране уже было 676 заболевших и 136 человек скончались.