Школьник в Кузбассе решил покатать подругу на отцовской иномарке и влетел в дом

Авария произошла в Новокузнецке: иномарка влетела в частный дом. За рулем «Тойоты» находился 14-летний школьник, а на пассажирском сиденье — 13-летняя девочка. Оказалось, подросток без разрешения отца взял ключи от машины и отправился кататься со знакомой, сообщили в областном МВД.