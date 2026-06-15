Лихач сбил подростка в Кузбассе и пытался замести следы

Оставив ребенка медикам, лихач вернулся за своей машиной и спрятал ее в лесу. Но полицейские нашли «Ниву». Выяснилось, что у водителя нет прав, нет ОСАГО, а номера поддельные. К тому же его уже ловили на езде без прав.