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Лихач сбил подростка в Кузбассе и пытался замести следы

Лихач привез сбитого им подростка больницу и заявил, что нашел его уже раненым.

Источник: Комсомольская правда

Лихач пытался замести следы после жуткого ранения подростка на Кузбассе. Об этом сообщает издание vse42.ru.

Уточняется, что больницу доставили 15-летнего подростка с тяжелой травмой ноги, ссадинами и ушибами. Его привез 20-летний мужчина и рассказал, что нашел школьника в поле и решил помочь.

Полицейские начали разбираться и выяснили: подросток пострадал в ДТП, а «спаситель» оказался его участником.

По предварительным данным, рано утром на полевой дороге водитель «Нивы» столкнулся со встречным питбайком. За рулем мотоцикла был подросток.

— После аварии 20-летний автомобилист не сообщил о случившемся в полицию и не вызвал скорую. Он привез школьника в больницу на попутке, сообщив ложную информацию, — рассказали в областном МВД.

Оставив ребенка медикам, лихач вернулся за своей машиной и спрятал ее в лесу. Но полицейские нашли «Ниву». Выяснилось, что у водителя нет прав, нет ОСАГО, а номера поддельные. К тому же его уже ловили на езде без прав.

В отношении нарушителя составили пять протоколов, также могут завести уголовное дело.

На мать пострадавшего составили протоколы за передачу управления лицу без прав и ненадлежащее воспитание. Общий штраф для нее может составить 32 тысячи рублей.