Вор в Кузбассе обчистил квартиру и сбежал с техникой по веревке из простыней

В Новокузнецке вор-рецидивист обчистил квартиру и устроил побег из чужого жилья, связав простыни как веревку. Об этом сообщает издание vse42.ru.
Хозяин квартиры нанял 42-летнего мужчину для ремонта. В день кражи владелец закрыл дверь снаружи и ушел, оставив работника одного. Дверь была заперта, квартира находилась на третьем этаже.
Тогда ремонтник связал простыни, спустил с балкона технику, а затем и сам спустился по этой веревке. Из квартиры пропали два телефона, телевизор и колонка. Общий ущерб составил 54 тысячи рублей.
Телевизор и колонку мужчина сдал в комиссионный магазин, телефоны продал неизвестному, и все деньги потратил на себя.
В полиции выяснили, что подозреваемый уже был судим ранее. Уголовное дело направили в суд. Максимальное наказание по статье «Кража» — до пяти лет колонии.
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