Мощное землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра

В районе муниципалитета Глан в провинции Сарангани после подземных толчков обнажились значительные участки коралловых рифов и морской растительности. Специалисты отмечают, что произошедшие изменения негативно повлияли на подводную экосистему региона.
Землетрясение произошло утром 8 июня к югу от острова Минданао. Очаг залегал на глубине около 55 километров. В результате удара стихии в городе Хенераль-Сантос были зафиксированы обрушения зданий. Погибло 45 человек.
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