Пять человек получили травмы в ДТП из-за собаки в Хабаровском крае

В Солнечном округе в ДТП из-за собаки травмы получили пять человек, включая трех детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария произошла накануне, 14 июня, на 17 км дороги «Комсомольск-на-Амуре — Солнечный». На дорогу перед автомобилем «Тойота Пассо» выбежала собака. Желая избежать столкновения, 34-летняя водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой Короной Премио», которым управлял 73-летний водитель.
В результате травмы получили водители и трое пассажиров «Тойота Пассо» — дети в возрасте 2, 5 и 8 лет, ехавшие на заднем сидении. Один из них перевозился без детского кресла.
— Все пострадавшие доставлены в больницу. 10 июня этого года на женщину-водителя уже составлялся материал за нарушение правил перевозки детей, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Напомним, ранее поезд протаранил Lexus на железнодорожном переезде в Хабаровском крае.