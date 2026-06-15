Смертельное ДТП на переезде: Lexus влетел в грузовой поезд в Хабаровском крае

Вечером 13 июня на регулируемом переезде в районе станции Дормидонтовка Lexus выехал на ж/д пути. Машинист применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось. В результате происшествия водитель погиб на месте, трое пассажиров госпитализированы. Локомотив получил повреждения, размер ущерба устанавливается. Из-за аварии произошла задержка грузовых поездов. Источник Дальневосточная транспортная прокуратура.