Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северной Осетии вор уснул во время кражи велосипеда и аппарата

Вор уснул, пытаясь обокрасть фермера в Северной Осетии.

Источник: Комсомольская правда

В Северной Осетии вор уснул при попытке украсть велосипед и сварочный аппарат. Об этом рассказали в издании «АиФ — Северный Кавказ».

В полицию обратилась 78-летняя руководительница фермерского хозяйства. Она сообщила, что ночью кто-то пытался обворовать территорию КФХ у дороги «Владикавказ — Архонская».

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след. Подозреваемым оказался 47-летний ранее судимый житель села Беслан. Его задержали с поличным, и он сразу во всем сознался.

Выяснилось, что ночью злоумышленник проник во двор хозяйства. У ворот он приметил спортивный велосипед и сварочный аппарат. Общая стоимость добычи — 25 тысяч рублей.

Однако довести дело до конца помешал внезапный дождь. Вор решил переждать непогоду в припаркованной на территории сельхозтехнике. Он забрался в кабину и заснул, а там его утром и обнаружили.

На неудачливого похитителя завели уголовное дело о покушении на кражу. Пока идет следствие, ему запретили покидать место жительства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.