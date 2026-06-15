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Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении фельдшера в Пятигорске

На Ставпрополье родственники пациентки избили медика скорой помощи, делом заинтересовался глава СКР.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении фельдшера скорой помощи в Пятигорске. Об этом рассказали в издании «АиФ — Северный Кавказ».

Женщина-фельдшер приехала на вызов, чтобы помочь пациентке. Но в итоге сама оказалась на больничной койке. На медработника набросились родственники женщины, которой она пыталась оказать помощь. Фельдшер получила серьезные травмы.

Следственные органы региона завели уголовное дело по статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью». Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК Алексею Перепелицыну в ближайшее время предоставить подробный доклад. Глава ведомства взял ситуацию на контроль.

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