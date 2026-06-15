Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека

В Тульском городском округе при атаке БПЛА по жилым домам погибли три человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. При атаке дронов на жилой сектор в Тульском городском округе погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он на платформе «Макс».

Глава области уточнил, что несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения.

На месте работают экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. Кроме того, власти развернули работу оперативного штаба.

Опасность беспилотников в регионе сохраняется.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше