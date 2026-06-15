При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. При атаке дронов на жилой сектор в Тульском городском округе погибли три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он на платформе «Макс».
Глава области уточнил, что несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения.
На месте работают экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. Кроме того, власти развернули работу оперативного штаба.
Опасность беспилотников в регионе сохраняется.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.