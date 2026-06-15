Пенсионерка из Приморья потеряла 1,4 млн рублей на «подключении воды» от мошенников

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Полиция призывает граждан, особенно пожилых, не переводить деньги по просьбе незнакомцев и не верить «срочным» требованиям о защите средств — настоящие сотрудники организаций никогда не просят деньги через мессенджеры или по телефону.