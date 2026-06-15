Пенсионерка из Приморья потеряла 1,4 млн рублей на «подключении воды» от мошенников

Жительница Лучегорска лишилась крупной суммы денег, став жертвой телефонных мошенников, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурную часть ОМВД России “Пожарский” поступило сообщение 73-летней жительницы Лучегорска о том, что неустановленные лица путем мошеннических действий похитили у нее денежные средства в сумме порядка 1,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что неизвестный, представившийся сотрудником водоканала, убедил женщину перевести деньги якобы для подключения горячего водоснабжения. Позже злоумышленник сообщил, что с её банковского счёта якобы пытаются похитить деньги, и для блокировки утечки необходимо срочно перевести средства на безопасные счета.
Доверчивая пенсионерка выполнила все указания и через банкоматы и терминалы перевела мошенникам 1 393 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Полиция призывает граждан, особенно пожилых, не переводить деньги по просьбе незнакомцев и не верить «срочным» требованиям о защите средств — настоящие сотрудники организаций никогда не просят деньги через мессенджеры или по телефону.
Отметим, что это не первый случай в Приморье, когда мошенники представляются сотрудниками водоканала. Ранее две жительницы Уссурийска стали жертвами слаженной схемы телефонного мошенничества и лишились в общей сложности более 6 млн рублей.