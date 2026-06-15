Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведь растерзал мужчину на берегу реки Озерная

На Камчатке мужчина погиб в результате нападения медведя.

На Камчатке мужчина погиб в результате нападения медведя. О происшествии сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По предварительным данным, трагедия произошла ночью 15 июня на реке Озерная в Усть-Большерецком районе. Нападение было совершено около 03.00 по местному времени на территории охотничьего угодья № 26 «Приморский».

Информация о случившемся поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца. После получения сигнала на место направились сотрудники полиции и охотник-дружинник.

Прибывшие обнаружили медведя возле тела погибшего мужчины. Животное было ликвидировано.

В настоящее время на месте продолжают работать специалисты. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также выяснить возможные причины агрессивного поведения хищника.

Река Озерная и прилегающие территории традиционно считаются местом обитания бурых медведей, поэтому в период активной рыбалки жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении удаленных природных районов.

Читайте также: Губка-терминатор: ученые в РФ взломали геном бессмертного существа.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!