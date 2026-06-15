Медведь растерзал мужчину на берегу реки Озерная

На Камчатке мужчина погиб в результате нападения медведя. О происшествии сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
По предварительным данным, трагедия произошла ночью 15 июня на реке Озерная в Усть-Большерецком районе. Нападение было совершено около 03.00 по местному времени на территории охотничьего угодья № 26 «Приморский».
Информация о случившемся поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца. После получения сигнала на место направились сотрудники полиции и охотник-дружинник.
Прибывшие обнаружили медведя возле тела погибшего мужчины. Животное было ликвидировано.
В настоящее время на месте продолжают работать специалисты. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также выяснить возможные причины агрессивного поведения хищника.
Река Озерная и прилегающие территории традиционно считаются местом обитания бурых медведей, поэтому в период активной рыбалки жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении удаленных природных районов.
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