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Три человека погибли при атаке БПЛА в Тульской области

Три человека погибли в результате атаки БПЛА под Тулой, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Еще трое пострадали, среди них — годовалый ребенок.

Три человека погибли в результате атаки БПЛА под Тулой, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Еще трое пострадали, среди них — годовалый ребенок.

По информации главы области в Telegram, были повреждены дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.

На месте падения БПЛА работают экстренные службы. Власти развернули работу оперативного штаба.

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