Пожилая хабаровчанка осуждена на 19 лет за подготовку теракта

Первый восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 60-летней хабаровчанки. За ряд преступлений террористического характера женщине присудили лишение свободы сроком на 19 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пенсионерка развернула обширную террористическую деятельность, в которую вовлекла двоих знакомых. Женщина прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества и самодельных зажигательных устройств. Подготовила все необходимое для теракта и нашла на территории Хабаровска объекты для поджога или взрыва. Осуществить задуманное преступление ей помешали сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
Суд вынес женщине приговор по частям статей УК РФ за: участие в деятельности террористической и экстремистской организаций; склонение и иное вовлечение лиц к совершению террористического акта; прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности; приготовление к совершению террористического акта.
За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года. Пенсионерке также на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет».