Кличко заявил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской Лавры

«Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Представители городских властей уточнили детали. Сейчас огонь полыхает на крыше Успенского собора.
Этот монастырь основали еще в XI веке. Он стал одной из первых обителей Киевской Руси. Объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мощные взрывы начали греметь над Киевом ночью 15 июня. Вслед за этим в ряде районов города были зафиксированы перебои с электроснабжением.
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