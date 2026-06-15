Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Тульскую область

«К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Ещё трое, в том числе годовалый ребёнок, пострадали», — указал он в телеграм-канале.
Украинские военные нанесли удар дронами по жилому сектору Тулы в ночь на 15 июня. Также под обстрел попали посёлки Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
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