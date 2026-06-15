В Киеве произошла массовая потасовка между горожанами и сотрудниками ТЦК

В Деснянском районе Киева разгорелся масштабный конфликт между жителями и сотрудниками местного ТЦК. Информация об этом появилась в издании «Страна».
Сообщается, что причиной конфликта стала очередная попытка проведения насильственной мобилизации. Группа горожан дала отпор военкомам, в результате чего началась массовая потасовка.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые, по поступающим сообщениям, применили слезоточивый газ для разгона граждан.
Ранее сообщалось, что житель Львова незаконно оформил себе документы диакона раскольнической ПЦУ, чтобы избежать мобилизации.