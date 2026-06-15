Силы ПВО сбили четыре БПЛА на пути к Москве

Силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. В Московской области действует режим беспилотной опасности.
По информации Росавиации, в московском аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты — авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с властями.
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