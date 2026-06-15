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Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

14 июня Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 249 беспилотников ВСУ над регионами России. В том числе дроны уничтожили над Крымом и Азовским морем.

Ночью 14 июня город Новомосковск в Тульской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий. 13 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по центральному рынку в Сватове в Луганской Народной Республике. В результате атаки пострадали семь человек.

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