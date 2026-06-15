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Три человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА на Тульскую область

При атаке беспилотников на Тульскую область погибли три человека, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

При атаке беспилотников на Тульскую область погибли три человека, еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

— Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула, — написал Миляев.

В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации, развернут оперативный штаб. Опасность атак беспилотников в регионе сохраняется, говорится в сообщении.

14 июня стало известно, что в курском приграничье в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили две женщины.

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