На севере Красноярского края вызывают дожди для тушения лесных пожаров

Количество людей, которые борются с огнем, увеличили до 1100 человек. Дополнительно привлекли специалистов краевого Лесопожарного центра, а также более 300 авиапожарных из федерального резерва и Читинской авиабазы. Для быстрой доставки людей к очагам возгорания нарастили число воздушных судов и спецтехники. Каждый день задействовано до 30 самолетов и вертолетов. Используется и водный транспорт.