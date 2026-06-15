На севере Красноярского края вызывают дожди для тушения лесных пожаров

На 15 июня в Красноярском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Самая сложная ситуация сложилась на севере региона: в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Там возгорания чаще всего возникают из-за гроз, причем в местах, в которые трудно добраться и невозможно перебросить технику.
Высокая грозовая активность не сопровождается дождями, в народе это явление называют «сухими грозами». Для того чтобы искусственно вызвать осадки, лесные пожарные активно применяют самолет-зондировщик Ан-26.
Количество людей, которые борются с огнем, увеличили до 1100 человек. Дополнительно привлекли специалистов краевого Лесопожарного центра, а также более 300 авиапожарных из федерального резерва и Читинской авиабазы. Для быстрой доставки людей к очагам возгорания нарастили число воздушных судов и спецтехники. Каждый день задействовано до 30 самолетов и вертолетов. Используется и водный транспорт.
По состоянию на 14 июня в лесах зарегистрировано 95 пожаров. Угрозы для населенных пунктов нет.
Напомним, при обнаружении лесного пожара, нужно сразу звонить на прямую линию лесной охраны по номеру 8−800−100−94−00.