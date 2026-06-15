Трансформаторная подстанция горела в Алматы

Инцидент произошел в Ауэзовском районе Алматы по улице Толе би. Отмечается, что по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар получил развитую форму. «На месте был создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу пожара. Была организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько пенных и водяных стволов», — сообщили в МЧС. Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя и ликвидировать пожар на площади 50 кв. м.
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