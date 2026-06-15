ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву

Ранее Life.ru писал, что ночью Украина нанесла удар дронами не только по Москве, но и по жилому сектору Тулы, а также посёлкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о трёх погибших и троих раненых, среди которых оказался годовалый ребёнок. Экстренные службы региона продолжают работать на месте происшествия, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.