«РВ»: в Одессе при попытке запуска ВСУ взорвались ракеты «Фламинго»

Крылатые ракеты «Фламинго» взорвались в Одессе, откуда ВСУ пытались запустить их, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).
«Мощные взрывы и пожары гремят в районе улицы 25-й Чапаевской дивизии в Одессе», — отмечается в публикации.
Авторы сообщения также ссылаются на местные ресурсы, согласно которым на месте произошла детонация. Число взорвавшихся ракет в публикации не уточняется.
Напомним, 10 июня военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя атаку ВСУ на Чебоксары, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, что для уничтожения ракеты «Фламинго» российские войска обладают широким арсеналом средств. Он подчеркнул, что с точки зрения радиолокационной заметности этот тип вооружений представляет собой хорошо видимую цель.