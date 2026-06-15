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«РВ»: в Одессе при попытке запуска ВСУ взорвались ракеты «Фламинго»

Мощные взрывы и пожары произошли в Одессе после попытки запуска ВСУ крылатых ракет «Фламинго».

Источник: Аргументы и факты

Крылатые ракеты «Фламинго» взорвались в Одессе, откуда ВСУ пытались запустить их, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

«Мощные взрывы и пожары гремят в районе улицы 25-й Чапаевской дивизии в Одессе», — отмечается в публикации.

Авторы сообщения также ссылаются на местные ресурсы, согласно которым на месте произошла детонация. Число взорвавшихся ракет в публикации не уточняется.

Напомним, 10 июня военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя атаку ВСУ на Чебоксары, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, что для уничтожения ракеты «Фламинго» российские войска обладают широким арсеналом средств. Он подчеркнул, что с точки зрения радиолокационной заметности этот тип вооружений представляет собой хорошо видимую цель.

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