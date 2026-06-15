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60-летняя жительница Хабаровска получила 19 лет колонии за подготовку теракта

В Хабаровске пенсионерку приговорили к 19 годам колонии за подготовку теракта. 60-летняя женщина вовлекала в противоправную деятельность знакомых, а также изготовила взрывчатку в домашних условиях.

В Хабаровске пенсионерку приговорили к 19 годам колонии за подготовку теракта. 60-летняя женщина вовлекала в противоправную деятельность знакомых, а также изготовила взрывчатку в домашних условиях.

«Женщина, разделяя идеи участников террористического сообщества, вовлекала в его деятельность, а также в совершение теракта своих двух знакомых, приискивала объекты на территории краевой столицы для их поджога либо взрыва», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Выбрав цель для совершения теракта, пенсионерка научилась самостоятельно изготавливать взрывчатку и самодельные зажигательные устройства. Для реализации задуманного она создала последнее.

Совершить террористический акт она не успела — ее деятельность пресекли сотрудники УФСБ России.

1-м Восточный окружной военный суд вынес в отношении женщины приговор по пяти статьям УК РФ. Ее приговорили к 19 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

Приговор в законную силу не вступил.