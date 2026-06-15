60-летняя жительница Хабаровска получила 19 лет колонии за подготовку теракта

«Женщина, разделяя идеи участников террористического сообщества, вовлекала в его деятельность, а также в совершение теракта своих двух знакомых, приискивала объекты на территории краевой столицы для их поджога либо взрыва», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.