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По вине неизвестных в Красноярском крае загорелись грузовик и дом

За неделю в Красноярском крае потушили 115 пожаров, один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Красноярском крае потушили 115 пожаров, в которых один человек погиб, еще один получил травмы, одного удалось спасти. Только за сутки в регионе потушили 18 возгораний, причем пять раз горели мусор и сухая трава.

14 июня в поселке Ойский Ермаковского округа шесть сотрудников МЧС справились с пожаром в жилом доме с помощью трех спецмашин. Огонь повредил одну из квартир и пристроенную к ней веранду. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.

В микрорайоне Мирный Лесосибирска из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных людей загорелась кабина грузового автомобиля. Пламя охватило три квадратных метра. Его тушили пять человек. Та же причина привела к пожару в Игарке, где горело нежилое здание на площади 60 квадратных метров. С огнем боролись четверо пожарных.

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