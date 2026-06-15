В Находке рыбака унесло в море на надувной лодке

В Находкинском городском округе утро едва не закончилось трагедией для любителя весельных прогулок. Мужчина вышел на хрупком плавсредстве и в одночасье потерял берег из виду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
В понедельник, 15 июня, в 09:05 на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступил звонок. Очевидцы сообщили, что в районе бухты Шепалова течение уносит в открытое море человека на надувной лодке. К тому же видимость практически нулевая — акваторию заволок плотный туман.
Спасатели МЧС России выехали на вызов мгновенно. Им удалось быстро вычислить координаты потерявшегося и отбуксировать его лодку обратно к берегу. К счастью, госпитализация рыбаку не потребовалась — он отделался легким испугом.