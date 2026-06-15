Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Находке рыбака унесло в море на надувной лодке

Видимость была почти нулевая — акваторию заволок туман.

Источник: Комсомольская правда

В Находкинском городском округе утро едва не закончилось трагедией для любителя весельных прогулок. Мужчина вышел на хрупком плавсредстве и в одночасье потерял берег из виду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

В понедельник, 15 июня, в 09:05 на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступил звонок. Очевидцы сообщили, что в районе бухты Шепалова течение уносит в открытое море человека на надувной лодке. К тому же видимость практически нулевая — акваторию заволок плотный туман.

Спасатели МЧС России выехали на вызов мгновенно. Им удалось быстро вычислить координаты потерявшегося и отбуксировать его лодку обратно к берегу. К счастью, госпитализация рыбаку не потребовалась — он отделался легким испугом.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше