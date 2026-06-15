В Красноярском крае за сутки произошло 18 пожаров

В Лесосибирске загорелась кабина грузовика на площади 3 кв. метра, а в Игарке — нежилое здание на площади 60 кв. метров. В обоих случаях предполагается неосторожное обращение с огнём. Также за неделю на водоёмах края утонули пять человек. Тела двух погибших обнаружены в Енисее в Красноярске и Лесосибирске.