В Красноярском крае за сутки произошло 18 пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 18 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Крупный пожар произошёл в поселке Ойский Ермаковского округа. Там горели квартира и веранда на площади 80 кв. метров, предварительная причина пожара короткое замыкание.
В Лесосибирске загорелась кабина грузовика на площади 3 кв. метра, а в Игарке — нежилое здание на площади 60 кв. метров. В обоих случаях предполагается неосторожное обращение с огнём. Также за неделю на водоёмах края утонули пять человек. Тела двух погибших обнаружены в Енисее в Красноярске и Лесосибирске.
Всего в Красноярском крае за неделю потушили 115 пожаров, погиб один человек.
Ранее в Красноярском крае за сутки потушили 13 пожаров.
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