Два человека погибли при хлопке газа и пожаре в жилом доме в Самаре

В Самаре после хлопка газа и последовавшего пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил источник «Известий».
В здании нашли тело женщины. Работы сотрудников МЧС временно приостановлены, их планируется возобновить утром.
Жительница дома рассказала, что хлопок газа произошел этажом ниже, и в момент инцидента ее подбросило.
— Я еще подумала: где-то взорвалось, не рядом, не у меня. Вышла как есть, и все, — рассказала женщина «Известиям».
О пожаре стало известно накануне вечером, сообщалось, что возгорание, по предварительным данным, началось в расположенном на первом этаже супермаркете, после чего огонь быстро распространился выше. Пламя перекинулось на второй этаж, после чего был слышен взрыв.