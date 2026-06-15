За неделю в ДТП в Иркутске и районе пострадали 32 человека, включая троих детей

С 8 по 14 июня на трассах Иркутска и Иркутского района произошло 22 аварии, в которых травмы получили 32 человека. Из них трое несовершеннолетние. Всего за семь дней сотрудники ГИБДД зарегистрировали 144 ДТП, в них пострадало 256 автомобилей.