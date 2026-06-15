Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в ДТП в Иркутске и районе пострадали 32 человека, включая троих детей

С 8 по 14 июня зафиксировали 144 аварии, в которых повредили 256 машин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 8 по 14 июня на трассах Иркутска и Иркутского района произошло 22 аварии, в которых травмы получили 32 человека. Из них трое несовершеннолетние. Всего за семь дней сотрудники ГИБДД зарегистрировали 144 ДТП, в них пострадало 256 автомобилей.

Самый распространённый вид происшествий — столкновения (10 случаев). Также за неделю случилось пять наездов на пешеходов, два на велосипедистов, два съезда с дороги, два удара о препятствие и одно опрокидывание.

— С 8 по 14 июня на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 22 ДТП, в которых пострадали 32 человека. Среди них трое детей. Всего зафиксировано 144 аварии, повреждено 256 машин, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.