За неделю в ДТП в Иркутске и районе пострадали 32 человека, включая троих детей

С 8 по 14 июня на трассах Иркутска и Иркутского района произошло 22 аварии, в которых травмы получили 32 человека. Из них трое несовершеннолетние. Всего за семь дней сотрудники ГИБДД зарегистрировали 144 ДТП, в них пострадало 256 автомобилей.
Самый распространённый вид происшествий — столкновения (10 случаев). Также за неделю случилось пять наездов на пешеходов, два на велосипедистов, два съезда с дороги, два удара о препятствие и одно опрокидывание.
— С 8 по 14 июня на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 22 ДТП, в которых пострадали 32 человека. Среди них трое детей. Всего зафиксировано 144 аварии, повреждено 256 машин, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.