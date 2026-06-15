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Три человека погибли в Тульской области при ночной атаке беспилотников ВСУ

Беспилотники ВСУ нанесли удары по жилому сектору в Тульской области.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на понедельник Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников, в результате чего погибли мирные жители, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем официальном канале в «Максе».

По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, получили ранения. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Как уточнил губернатор, удар пришелся по жилому сектору. «В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения», — добавил Миляев.

На местах ударов работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о гибели мирной жительницы в результате атаки беспилотников на город Саки.

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